台中市夜市合計共有1700攤出租攤位，其中使用電子支付僅842攤，普及率未達5成，台中市議員陳雅惠1日表示，希望市府經發局持續輔導攤商，完成行動支付系統裝置，提供便利衛生的消費環境，帶來更多商機；經發局表示，將持續輔導攤販集中區導入行動支付系統。

陳雅惠說，行動支付系統日趨成熟，電子支付在傳統市場與夜市內，可用很短的時間完成交易，減少現金接觸、降低染疫風險，愈來愈多民眾出門「不帶現金」。不過，台中市去年底核准設置夜市共有12處，出租攤位數共計1700個，但是電子支付只有842個、未導入攤位數有858個，普及率49.53％，不到5成。

陳雅惠指出，捷運夜市攤販集中區出租攤位數144個、使用電子支付攤數高達135個、未導入攤位數僅9個，普及率93.75最高；忠孝路觀光夜市攤販集中區出租攤位數168個、使用電子支付數只有37個、未導入攤位數有131個，普及率22.02最低。呼籲市府以柔性、優惠鼓勵方式，輔導商家完成行動支付系統裝置，並加強宣導，同步提高市民與店家的使用率及普及率，讓付費更方便。

經發局表示，將持續透過行銷活動、獎勵方案、手續費補貼等措施，輔導攤販集中區導入行動支付系統。

經發局也說明，目前逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、旱溪夜市、大慶夜市、捷運夜市和清水五權夜市均為整場導入，而考量夜市攤販多有流動情形，部分新進從業人員未能即時參與使用，經發局將持續偕同夜市管理委員會，針對未使用行動支付及新進業者加強輔導使用LINE Pay、街口支付、台灣Pay或其他行動支付工具，擴大攤販集中區行動支付使用對象和範圍，提供消費者更多元的支付選擇。