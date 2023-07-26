中颱杜蘇芮來襲，花蓮風雨增加，縣府已發布晚間到明（27）天停止上班、上課。因正逢暑假，考量遊客及攤商安全，花蓮東大門夜市也將於今晚暫停營業，並進行相關防颱準備；夜市恢復營業日期將另於花蓮東大門國際觀光夜市粉絲團及IG公告。

花蓮縣政府發出快訊，依據中央氣象局資訊，花蓮縣預估降雨量已達停止上班上課標準，且縣內多條溪流發布黃色警戒，預估夜間發布紅色警戒，為保障鄉親安全，花蓮縣自今（26）晚六時起至明（27）日全日停止上班、停止上課。

除了東大門夜市晚間關閉，暑假熱點吉安鄉知卡宣戲水活動也於今天下午2時休園，農業處長陳淑雯表示，暑期限定親水活動知卡宣公園人氣不減，25日入園人數仍超過2700人，隨著颱風接近，園區戲水活動結束後同步將帳篷，救生員雨傘等收置妥當及固定作業，休園基準依據中央氣象局發布相關警訊啟動休園防颱，確保遊客安全。

休園防颱後，實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，確保遊客園區安全，請關注知卡宣綠森林親水公園臉書粉絲專頁，瞭解最新資訊。