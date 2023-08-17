群創科技已婚許姓處長16日在個人臉書自爆，他利用職務之便，長期發展不正當的男女關係，並詳列3名外遇女子的個資、性癖，貼文曝光後轟動各界，更有媒體報導，許男為此主動和公司請辭。而今（17）日上午台股一開盤，群創科技就掛出「暫停交易」，有鄉民忍不住上網抱怨，怒吼：「你們對得起我的股票嗎」。

原PO在PTT八卦板以「科技業很閒吧整天打X」為題火大發文，劈頭就大罵髒話，痛批科技業的人不好好生產產品，「整天只知道打X，你們對得起我的股票嗎？不好好加班賺錢發股利，氣死」。

貼文一出，引來不少網友狂酸，「你看被帶綠帽的，都馬是做到爆肝的工程師」、「工廠端好好努力就對了，處長有其他事做」、「人家是情報交流」、「一定被帶壞的」。

不過，也有人認為這是篇反串文，因為《公開資訊觀測站》早在7月10日就公告，群創科技為了現金減資換發股票，於8月17日到8月25日暫停交易，預計將在8月28日重新掛牌上市。