美式賣場好市多商品琳瑯滿目，一名會員在好市多購買一款有機麵粉，沒想到才一打開就發現異狀，甚至在麵粉堆裡發現一隻活生生的蟲，且幾個月前也有苦主反映該款麵粉有長蟲問題，讓他大感無奈。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，第一次在好市多買K牌有機中筋麵粉，準備拆開分裝冰冷凍，卻發現麵粉裡有好多一絲一絲的東西，仔細撥開檢查是蟲卵，最後還撥到一隻活體蟲蟲，讓他直呼「真刺激，直到現在心臟還是跳好快」，也透露幾個月前已有會員反映該款麵粉有問題，沒想到如今還是買到長蟲麵粉。

貼文引起熱議，不少人紛紛留言「確實是有機，蟲蟲大軍來襲」、「哇！嚇死人，我也是買這款麵粉」、「差點下手買來用，超誇張，謝謝提醒」、「最近天氣熱，海運物品要多檢查」、「有機的容易長蟲是真的，但那是拆封室溫擺一陣子才會，不是一拆封就有」、「剛剛也去爬了一下文，確實這款麵粉出現很多次一樣的問題，真是糟糕啊」。

也有人感嘆好市多品管問題，「好市多品質越來越差」、「會員費，上流社會，商品品質，底層社會，好市多已不是好市多」、「坐等護航，食品沒說無蟲、好市多不用對產品把關」。