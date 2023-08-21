在花好月圓佳節夜，與國泰航空一同翱翔天際，享受月滿照香江的天際線美景。國泰航空今年獨家推出「國泰航空雜錦迷你月餅禮盒」，精緻華麗的禮盒注入獨特的航空元素，與盒內匯聚傳統及現代口味的月餅相互輝映。

即日起至9月10日止，於國泰航空網上購物平台可以「現金」、「里數加現金」、「全里數」換購，以禮盒表達心意，增添團聚意義。為慶祝月圓人團圓的中秋佳節，國泰航空今年以獨特設計推出「國泰航空雜錦迷你月餅禮盒」，希望每一位消費者都可與摯愛在欣賞美景的同時也能吃在嘴裡，甜在心底。禮盒以飛機的舷窗為設計靈感，描繪乘機時窗外圓月高掛及香港天際線的景色，點亮中秋月圓的氣氛。在享用中秋月餅後，禮盒亦可作為雅致的收納盒，送禮自奉皆合宜。

本次的雜錦禮盒選擇傳統與現代的三款口味，內含濃郁蛋黃交織，蓮蓉細膩順口的蛋黃白蓮蓉、香甜綿密的紅豆沙和絲滑濃郁的奶黃，滿足甜食控的味蕾饗宴。即日起至9月10日止，於國泰航空網上購物平台同時可以「全里數」12,000里數或「全現金」65.09美元（約新台幣2,100元）或以「里數加現金」彈性換購，讓皎白明月照亮中秋夜。2022年8月17日起，「亞洲萬里通」及馬可孛羅會會的優勢正式匯聚為一，精簡為「國泰航空的國泰會員計劃」，並將兩者的會員優惠整合於同一會籍之中，會員可透過國泰航空、航空夥伴及生活品味合作夥伴，從旅遊及日常生活消費賺取及兌換里數。

作為亞洲領先的旅遊及休閒獎勵計劃，由推出至今，全球已坐擁逾1,200萬名會員及800多家夥伴機構。會員計劃夥伴機構範疇涵蓋航空、酒店、飲食、金融服務、零售、電子科技產品等，讓會員透過日常消費，輕鬆賺取里數，帶來「哩享人生」。航空夥伴飛行網絡覆蓋全球逾1,000個城市，會員選乘任何一間航空夥伴均能賺取里數。

另外，餐廳夥伴夥伴遍佈各地，讓會員於全球400間餐廳夥伴享用美食之餘，輕鬆賺取里數。除多達25間航空夥伴的飛行獎勵外，會員亦可以里數兌換全球60,000多間酒店住宿、20個國家的租車服務和35,000多項生活品味及體驗獎勵。