美式賣場今年陸續爆發出多起進口食品發生食安問題，國民黨團今召開記者會指出，衛福部食藥署今年編列95.33億元食安預算，卻讓國內賣場還發生食安問題。而近5年衛福部編列食品邊境流通稽查編列37.54億元，還是讓不符規定的食品進口流入市面，顯見蔡政府編列上億元食安預算，卻讓食安問題一再發生。

首席副書記長李德維表示，今年美式賣場食安狀況頻傳，從致癌物到A肝病毒，食安問題接二連三發生，政府應該做更多的事情，112年度編列食品安全預算95.33億元，較108年度編列55.3億元，增加了40.22億元，增幅比例高達72.38％。但政府編列更多預算，食品安全對國人更有保障才是，實際上卻令人感到憂心。

李德維指出，衛福部食品邊境流通稽查近5年預算編列，總預算高達37.54億元，但食品邊境流通稽查還是漏洞百出。根據《食品安全衛生管理法》規定，各大賣場通路，有責任、義務設立實驗室，建立食品把關機制。李德維要求衛福部食藥署和相關業管機關，不能只期待業者自主，每年編列大筆預算，應該負起實際把關食安責任。

國民黨團呼籲政府相關單位，盡速提升食安標準和管理，賣場業者須拿出社會責任和企業良心，否則對消費者而言，將會是另一個災難。國民黨團也會持續關心相關食安問題，替國人健康把關。

國民黨立委林德福表示，美式賣場好市多從86年進駐台灣，全國共14家，去年營業額高達1500多億元。105年民間團體曾公布全國超市及量販店，有關農藥管理評鑑，民團認為好巿多表現最差，尤其好巿多標榜提供優質商品給予消費者選擇，但問題食品連環爆一籮筐，民眾對美式賣場的食品安全，打了一個大問號。

林德福說，美式賣場連續開罰，卻看不到改進，國人只能被動地接受賠償，但傷害身體的結果，再多的賠償也無濟於事，衛福部食藥署和相關政府單位，必須針對美式賣場進口台灣的食品，全部嚴加檢驗，不能讓有毒的食品流入國內賣場。這是民生食安問題，難道政府都不關心，裝作不知道。