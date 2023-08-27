彰化縣溪湖鎮公所2010年爭取建設「溪湖鎮葡萄文化館」，不過文化館啟用至今始終人氣不高，時常大門深鎖淪為蚊子館。（溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮公所2010年爭取建設「溪湖鎮葡萄文化館」，不過文化館啟用至今始終人氣不高，時常大門深鎖淪為蚊子館，今年公所向中央爭取2700萬整修，盼能活化，鎮長何炳樺表示，文化館歷經4任鎮長都沒有活化，將整修並引入市集，以提高文化館的能見度與使用率。

溪湖鎮是全台葡萄產量最大的區域之一，種植面積高達500公頃，2010年溪湖公所斥資1200萬興建溪湖鎮葡萄文化館，不過落成後使用率不高，甚至有民眾不知道葡萄館在哪，大門深鎖周圍還有雜草，淪為蚊子館。

何炳樺表示，葡萄館面積達1.2公頃，歷經4任鎮長都沒有活化成功，他認為相當可惜，上任後積極規畫，日前也邀請農業部長陳吉仲、立委陳素月到場視察，希望爭取2700萬的預算來改善，包括建築主體、廣場、停車場等整修。

何炳樺說，部長有允諾會考慮，他提到說希望每個鄉鎮都有自己特色的農產能規廣到全國，不過建議能夠朝著市集與農村再生去發展，包括後續硬體與環境整修後，該如何經營，這部分也請公所進行規畫。

何炳樺說，他提出規畫後也聽到地方對於葡萄館是否能夠活化持有存疑，畢竟10餘年過去了，都沒有真正活化，因此未來包括交通、經營、市集等活化項目，都會在計畫中提出。

何炳樺強調，目前整體計畫都在進行中，除了硬體設施之外，也會結合小農市集共同推廣地方產業，先從提高在地使用率、能見度開始，再進一步吸引外地觀光客到訪，一步一步讓葡萄文化館活化，成為溪湖的新亮點。