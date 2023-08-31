日本政府各部會已向財務省提出2024年度預算概算需求金額，預估一般會計部分總額可能達114兆日圓（約新台幣25兆3308億元）規模，將連3年逾110兆日圓並再創歷史新高紀錄。

日本讀賣新聞報導，這次概算需求中，包括因應少子女化及物價攀升對策等，在提出需求階段同意相關部會以不明示金額的「事項要求」項目進行編列，所以新年度預算規模有可能比目前所知來得多。

至於日本2024年度中央政府總預算概算需求金額連3年創新高，主因跟防衛費及國債費增加有關。

根據日本政府強化防衛的方針，防衛省（國防部）在2024年度預算概算需求編列7兆7385億日圓，大幅超越2023年度總預算的近6兆8000億日圓。

而在償還過去發行國債及支付利息的「國債費」部分，財務省30日公布已編列28兆1424億日圓；受到利率上升影響，比2023年度總預算的國債費增加近3兆日圓。

日本財務省為編列新年度的中央政府總預算案，通令各部會提出預算概算需求的期限到今天截止。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120831