張訓海出席台達電子與臺北科技大學(簡稱北科大)「台達北科聯合研發中心」正式揭牌儀式接受記者採訪，談及市場擔心最夯的AI是否為泡沫？張訓海給出肯定的答案「不會」，並樂觀預期，AI明年才會大爆發。

張訓海表示，現在整個產業只有兩個最熱門還在成長中，一個是AI產業，另一個是電動車，其他產業都是比較低迷不景氣，AI今年看起來是橫空出世，讓大家驚訝，但他不是今天才有AI，已經存在工業界一段期間，Chat GPT只是讓大家恍然大悟這樣的用途才是比較能夠引起消費者的認同與需求，至於AI會不會是網路泡沫？應該不會，因為他跟資料中心跟日常生活息息相關，是不斷持續發展的機會，明年趨勢AI跟電動車還是會蓬勃發展，這是無庸置疑，我認為明年AI才會大爆發。

隨著AI伺服器往高瓦數發展，台達挾技術優勢成為最夯的GPU大廠GPU板上電源主要供應商，張訓海表示，台達在AI電源技術上是領先，GPU板子上小體積的電源，很夯的那家，全球會做的廠商不多，我相信只有台達會做。

AI伺服器需求夯，台達電被訂單追著跑，張訓海表示，目前有點供不應求，都是幾十%的成長，明年成長幅度也遠大於其他領域，由於AI要的電源跟傳統電源不一樣，比較難用現有的產線生產，必須要架設新產線，我們被客戶要求不斷擴充產能，預期明年AI相關電源產能將較今年倍增。

目前台達AI伺服器產品以電源為主，張訓海表示，我們不做伺服器，因此AI相關以電源為主，至於AI伺服器散熱現在還是以氣冷或是水冷板為主，浸沒式都在實驗中還沒有量產，因此散熱佔比還很低。

近期大陸房地產危機頻傳，對此，張訓海表示，大陸房地產問題影響是整個經濟面，會讓大陸整體需求下滑，各行各業都會受影響，台達跟房地產相關並不多，智慧樓宇市場基本上在歐洲及美國，大陸佔比很少，直接受影響非常少，只是大陸經濟下滑是會造成其他產業影響。

展望下半年，張訓海表示，下半年電動車及AI會大幅成長，不過雖然大幅成長，這兩塊佔公司整體營收大約10%到15%，對公司沒法造成大幅成長，只能穩定成長，明年兩大產業成長比例也遠大於其他領域，能源及儲能也是熱門的產業，屬正成長產業，未來是看好，至於傳統電源所有業界庫存調整年底會告一個段落，不過明年傳統電源還是沒有回到衰退之前，應該算是谷底緩步往上走，我們的目標是每年兩位數成長。