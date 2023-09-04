推動殯葬改革，台中市近幾年投入21億多元提升殯葬軟硬體設施，台中市府民政局指出，其中有14.4億元為興建大型納骨塔，包括太平第一花園公墓、北屯第28公墓、東勢第一公墓等3座納骨塔等，完工後將可提供11.7萬個骨灰櫃位，也是六都中唯一持續興建納骨塔的城市。

民政局長吳世瑋指出，生老病死是人生必經過程，每座城市、地區都有殯葬設施需求，且台灣進入高齡化社會，治喪設施質量需求顯著增加，市府重視納骨設施需求，除編列經費在現有納骨塔增設納骨(骸)櫃位，也透過中、長期計畫增建納骨塔。

而為避免引發民眾反彈，吳世瑋說，市府在興建納骨塔前積極與地方溝通，也透過市地循環利用的永續建設，活化公墓用地，啟動納骨塔新建工程；此外，「潔葬」也是葬儀新趨勢，台中市以綠色殯葬為目標，推動各種環保葬，以樹葬為例，去年有2880件、較5年前的1450件增加近1倍。

民政局強調，市府提升各項殯葬服務，包括首創塔位數位查詢及推廣線上祭祖、汰換空汙設備、屋頂設置太陽能板發電、更新金爐水洗設備及設置無煙靈位、電子牌樓等，也大力推行「公墓轉型」，2019年至今已完成19處公墓遷葬，其中12處轉型為公園、綠地。