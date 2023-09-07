台北市工務局新建工程處繼之前辦理完成中山南路至建國南路段的「忠孝東路人行環境改善工程」後，建國南路以東路段部分將在近期延續推動，首先即將於9月開工的「台北市忠孝東路3段人行環境改善工程」預計在2024年4月完工，施工期間請過往用路人多加留意各項告示指標牌面，並依現場義交人員指揮減速慢行，以維行車安全。

工務局指出，工程範圍北側自建國南路至1段至忠孝東路3段217巷、南側自建國南路至1段至忠孝東路3段216巷，位在大安區內，施作內容包含路型調整及路面銑鋪、人行道透水鋪面、行穿線退縮、中央庇護島、停車彎、排水、景觀、照明、植栽、纜線管路、智慧共桿、街道座椅等。

新工處共同管道科長洪維聰表示，忠孝東路是台北城早期發展的市區街道，沿線保留許多文化及產業的痕跡，如華山創意文化園區、瑠公圳公園、松山文化創意園區等，經由歷史空間再生利用，展現不同時代共存的風貌。

洪維聰指出，因時代的變遷，忠孝東路各段發展出不同的城市底蘊，藉由本計畫的推動，結合台北市整體景觀風貌及人本環境願景架構，將市區道路及其兩側人行空間，共同營造成為城市魅力、活力展現的所在，並使優質的人本環境成為強化都市意象重要的一環。

洪維聰說明，此案為延續台北市忠孝東路一段至三段周邊人行環境改善實績，以「人本道路─符合最新人本道路規範」、「韌性道路─包括植栽帶、透水鋪面、人行道服務機能最大效益化」、「智慧道路─人車動線的介面，考量未來智慧設施設施的彈性」等3大目標，整合停車空間、人行道、公車候車空間，透過街道設施與友善環境規劃，打造共榮道路空間，並營造具韌性的道路環境，資訊及提升市民生活便利性。