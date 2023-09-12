基泰建設於台北市大直建案因施工不慎，造成附近民宅龜裂下陷。民進黨台北市議員陳怡君於12日指出，基泰建設膽大包天、肆無忌憚，就是因為安插門神在台北市政府擔任顧問，讓台北市都發局、建管處對基泰建設都誠惶誠恐、有求必應。

陳怡君說，受災住戶在事發前多次向市府陳情，都發局不是避重就輕就是置若罔聞，就是因為基泰建設在台北市政府「朝中有人」。事發多日後，基泰建設直到今日，還毫不避誨大喇喇在官網上秀出「董事會專案顧問」孫偉志，現任經歷就是台北市政府顧問，等同召告天下後台很硬。

她指出，這位神秘門神「孫偉志」，不僅八面玲瓏，還身兼多職，身份不只是基泰安插在市府的顧問，還是多家公司「磐石聯合企業開發」、「角落娛樂」的負責人。

陳怡君批評，門神位處金字塔最上游、直達天聽，且市府顧問狀的頒發人就是市長蔣萬安，蔣萬安應該說清楚，台北市政府與建商到底還有多少官商合謀的盤根錯結？蔣萬安不要再用震怒掩飾心虛，不要再扮演受害者與建商切割。基泰不願誠實提供所有監測數據資料，基泰的高姿態，連蔣萬安都無法撼動和管理。