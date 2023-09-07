中國國務院總理李強今天上午在雅加達東亞峰會期間會見澳洲總理艾班尼斯。李強表示，雙方要本著相互尊重、求同存異、互利共贏的精神妥善處理分歧，推動兩國關係進一步改善發展。

李強與艾班尼斯（Anthony Albanese）在東亞峰會期間會面之際，第7次中澳高級別對話今天上午在北京舉行，這是2020年以來兩國首次高級別對話。澳洲外長黃英賢說，這「標誌著向加強雙邊接觸、穩定澳中關係方面又邁進了一步」。

據新華社報導，李強對艾班尼斯表示，近一年來，在雙方共同努力下，中澳關係持續積極改善，中方願與澳方抓緊重啟和恢復各領域交流，繼續推進外交、經貿、教育、領事等領域的機制性對話磋商，為兩國關係改善發展提供堅實支撐。

李強表示，中國將繼續擴大高水準對外開放，為包括澳洲在內的世界各國提供更大市場，「希望澳方對中國企業在澳投資經營採取客觀公正態度」。雙方要本著相互尊重、求同存異、互利共贏的精神妥善處理分歧，推動兩國關係進一步改善發展。

他進一步表示，亞太地區是中國和澳洲的共同家園。中方願與澳方共同努力，共同維護亞太和平穩定。

艾班尼斯說，澳中關係十分重要。澳方對兩國關係取得的進展感到鼓舞，願與中方本著相互尊重精神推進對話交流，深化經貿等領域合作，擴大人文交往，妥善管控分歧，構建穩定和建設性的澳中關係，造福兩國人民。

據報導，艾班尼斯還表示，澳洲願與中國加強在國際事務中的協調合作，共同應對氣候變遷等全球性挑戰。