新華社報導，中國國務院總理李強在新德里當地時間9月9日下午，出席20國集團（G20）領導人峰會期間，會見義大利總理梅洛尼。李強說，明年是中義建立全面戰略夥伴關係20周年，願與義方以此為契機，進一步加強對話合作，共促發展繁榮。梅洛尼表示，願與中方加強雙邊架構下交流對話，推動兩國合作進一步深化。

李強表示，一個健康穩定的中義關係符合兩國共同利益，也是兩國更好發展的需要。去年11月，習近平主席與梅洛尼總理在印尼峇里島舉行會晤，就中義加強團結合作、共同應對挑戰達成重要共識。明年是中義建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同義方以此為契機，進一步加強對話合作，共促發展繁榮。

李強指出，中方願與義方深化機制性合作，用好政府委員會聯席會議等合作機制，提升雙方合作水準。雙方應持續擴大雙邊貿易，中方將繼續擴大市場准入，為義國優質產品進入中國市場創造更多機遇。希望義方為中國企業赴意投資興業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中方願與義方在二十國集團加強溝通協調，共同捍衛全球產業鏈供應鏈安全穩定。

梅洛尼表示，義中都是文明古國，兩國友好交往源遠流長。義方歡迎兩國政府委員會聯席會議成功召開，願與中方加強雙邊架構下交流對話，推動兩國合作進一步深化。