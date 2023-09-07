新華社報導，中國國務院總理李強在雅加達出席東亞合作領導人系列會議期間，當地時間9月7日上午會見澳洲總理艾班尼斯。李強指出，雙方要本著相互尊重、求同存異、互利共贏的精神妥善處理分歧，推動兩國關係進一步改善發展。艾班尼斯表示，澳方願同中方加強在國際事務中的協調合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

李強表示，去年11月，習近平主席同艾班尼斯在印尼峇里島舉行會晤，達成一系列重要共識。近一年來，在雙方共同努力下，中澳關係持續呈現積極改善勢頭。一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益和共同願望。中方願同澳方抓緊重啟和恢復各領域交流，繼續推進外交、經貿、教育、領事等領域的機制性對話磋商，為兩國關係改善發展提供堅實支撐。

李強稱，堅持在共用機遇中共謀發展，中國將繼續擴大高水準對外開放，為包括澳洲在內的世界各國提供更大市場，希望澳方對中國企業在澳投資經營採取客觀公正態度。雙方要本著相互尊重、求同存異、互利共贏的精神妥善處理分歧，推動兩國關係進一步改善發展。亞太地區是中國和澳洲的共同家園。中方願與澳方一道努力，共同維護亞太和平穩定。

艾班尼斯表示，澳中關係十分重要。澳方對兩國關係取得的進展感到鼓舞，願同中方本著相互尊重精神推進對話交流，深化經貿等領域合作，擴大人文交往，妥善管控分歧，構建穩定和建設性的澳中關係，造福兩國人民。澳方願同中方加強在國際事務中的協調合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。