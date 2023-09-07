漁民表示，增設太陽能板後，環境變舒適涼快了。（曹婷婷攝）

安平漁港棧橋碼頭，目前停泊280艘漁船，原本遮陽網破損不堪，裝設太陽能光電板後，漁民大讚很舒適。（曹婷婷攝）

安平漁港棧橋碼頭今年5月完成增設4處太陽光電板的遮陽設施，一改過去只以帆布遮陽的陽春設施，漁民大讚「討海人在海面曬得黑麻麻，無處可躲，碼頭現在變很涼快！」漁民更怒反擊政治人物指責光電板鋪天蓋地之說，「平日不關心不了解漁民心酸，麥黑白講！」

已有22年歷史的安平漁港棧橋碼頭，目前停泊280艘漁船，原本遮陽網破損不堪，台南市安平漁筏協進會理事陳錦隆說，碼頭以前克難用帆布搭設簡易遮陽設施，但禁不起颱風吹襲，設施被吹得破破爛爛，既簡陋也影響美觀，爭取多時，總算盼到太陽光電板設施，讓漁民停靠碼頭時可乘涼。

面對有政治人物抨擊光電板，陳錦隆也忍不住說，「漁民用的很爽快，我們自己承擔，不了解的不要指指點點。」

台南市漁港及近海管理所所長周瓈朝指出，漁民爭取碼頭遮陽系統2、3年，初期花不少時間整合漁民心聲，去年9月施工、今年5月施工，廠商斥資逾7000萬元，主結構採用50公分高強度PC樁體，海平面3公尺以上、往下探入海床12米深，確保船舶的安全和鋼構使用壽命。他說，新設碼頭遮陽設施，近日挺過杜蘇芮與海葵颱風考驗，每年還可增加95萬市庫收入。

農業局強調，這是全台第一座直接建置在碼頭的遮陽設備並結合太陽能光電系統，設計高度除需考慮漁船實際停泊需求及鹽害、強風和海平面上升等自然因素，材料選擇和結構強度計算都採用最高規格，以因應17級陣風，同時也考慮到漲潮、颱風和豪雨等因素，電板結構透過海事工程植入海床，提高系統安全性。