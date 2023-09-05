周春米邀集東港鎮公所及地方民意代表研商解決水患問題。（屏縣府提供）

日前百年天文大潮海水倒灌，造成東港地區積淹水，引起中央重視，行政院長陳建仁特別致電給屏東縣長周春米關心，並表達支持改善計畫，周立即與縣府團隊研擬因應方案，包括港區設置擋水牆、加高後寮溪護岸、墊高道路路面等。

5日下午更緊急邀集東港鎮公所及地方民代共商，周春米強調，縣府原本擬定短中長期措施，但面臨極端氣候挑戰，決定全面進行改善，近期將凝聚地方共識後盡快和中央爭取經費。

8月接連2次超級月亮天文大潮，導致東港鎮內飽受積淹水困擾，周春米認為，雖然天文大潮百年難得一次，不會常常發生，但現今極端氣候不可輕忽，必須要確保居民生活品質及安全，中央也非常重視，希望屏東加快改善腳步。

由於改善計畫範圍涉及港區、後寮溪、及大成路等，分屬漁業署、水利署、營建署所轄，5日上午周春米先與縣府水利處、工務處、農業處、海漁所等單位研議改善方案，下午緊急再邀請地方研商，包括東港鎮長黃禎祥、縣議員方文正、許展維、洪宗麒、東港鎮代會副主席林清發等人到場討論。

依縣府規畫，改善方案分三部分，一是芳都橋往出海口的港區範圍，施作擋水牆或碼頭加高工程；二是芳都橋經東南宮往無名橋的後寮溪沿岸加高護岸；三是大成路、船頭路、嘉新路路面墊高50公分，都可以有效避免大潮水位過高造成溢淹。原本這些方案擬定短中長期施作，現在決定同步啟動，及早解決地方水患。

周春米表示，將先動用縣款進行相關工程設計，並將至東港鎮內辦理說明會，聽取地方民意，縣府也會注意細節，例如護岸加高不能影響漁民上岸、道路墊高也要把周邊巷銜接高度列入考量等等，讓改善工程貼近民眾生活需求，實際解決問題。