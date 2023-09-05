新北市瑞芳區漁會5日晚間在深澳漁港舉行漁民節慶祝活動，新北市副市長劉和然特別出席，頒發獎狀表揚優秀的在地模範漁民，共有游國監、蔡志鴻、陳佳豪等12名獲得此一殊榮。

獲得今年模範漁民的蔡志鴻，雖然看起來還很年輕，但已經有了30餘年的漁業從業經驗。他說，他從退伍後，就跟隨前輩出海當船員，一直到自己有獨當一面的能力後，才開始經營娛樂漁船。

他近年來一直以瑞芳區的深澳漁港為基地，致力於行銷海洋生態觀光，推廣釣具取代網具，採用友善海洋的漁法保護海洋資源，投身漁業同時也積極參與社區公益活動。

此外，蔡志鴻還擔任瑞芳區漁會志工，並將自家經營的娛樂漁船加入「娛樂漁船海上救援隊」，接受緊急救難訓練，當海上通報有船舶需要緊急救護時，協助提供最即時專業的救援，更加入瑞芳區「藍海艦隊」協助清除海上覆網，實踐海洋永續精神，堪稱表率。

新北市副市長劉和然在致詞中表示，感謝漁民朋友不辭辛勞在海上拚搏，讓民眾的餐桌上增添多種美味與營養。新北市政府除持續與漁會密切合作，更推動「嗨漁港」計畫，根據各漁港特性、漁民需求及周邊景點改善漁港設施，導入智能化設備使漁港設施更便利，以優化漁作環境照顧關懷漁民朋友。

劉和然說，瑞芳區是東北角極重要的漁業基地，盛產小卷、紅目鰱、白帶魚等沿近海漁獲，歡迎市民朋友來瑞芳遊漁港、吃海鮮，用行動支持優秀的漁民及在地優質漁產品。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，感謝漁民朋友為漁業永續奉獻心力，他們的投入使寶貴的漁業經驗得以傳承，推動海洋生態觀光更有利於海洋資源永續，被提名為模範漁民更是實至名歸。

另一方面，瑞芳區漁會一併在漁民節當日表揚蔡文生、施麗華、蕭杜秋鸞3位志工，感謝他們風雨兼程、一如既往的協助漁會保障漁港運作，為在地漁業活動無私奉獻。