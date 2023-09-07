新北市幅員廣大，隨著人口增加、捷運興建，不少邊陲地帶的身價跟著水漲船高，土城幾個重劃區就被網友拿出來討論，「3年前700萬的房子，現在開價1500萬」，價差之大令人訝異，好奇當地「真的有這麼夯嗎」。

「土城人看房看到很憂鬱」，原PO表示，他是土城在地人，之前到暫緩重劃區（土城醫院周邊）看預售屋，2房要價700萬元，當時沒出手；如今發現有投資客拋售，喊價1500萬元，價格竟然翻倍！

有了前車之鑑，原PO再度找重劃區看房，這次來到離市中心更遠的運校重劃區（北捷頂埔站周邊），結果一樣漲翻了。PO透露，當地3年前新成屋實價登錄700萬元，現在賣1200萬元；連屋齡超過20年的中古社區，總價也要1200萬元，房仲還跟他說「要用搶的」。

不少網友力勸原PO，運校重劃區附近不僅有土城工業區、科技園區，近年更有大型金控等準備進駐，加上捷運三鶯線正在動工，已成土城購屋熱區，有錢還不一定買得到。

不過也有人認為，三鶯線沿省道台1線興建，路幅狹窄；雖離土城交流道不遠，但建案陸續推出後，未來進出就一條中央路，交通絕對是一場惡夢，「看看暫緩的金城路就知道了」。