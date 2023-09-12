新北市警局於今年2至4月辦理「行人路權大執法」，並於5至7月配合警政署辦理「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，經統計，今年1月至8月行人死傷事故件數共2484件、死亡11人、受傷3573人，較去年同期死亡減少11人，死亡數明顯下降，可見強力執法及宣導，使駕駛人遵守路權觀念提升，並減少違規僥倖心態，有效改善行人交通環境。

新北市交通警察大隊表示，將於8至10月持續辦理「路口不停讓行人執法專案」，針對車輛不停讓行人及行人違規加強執法，統計今年1月至8月不停讓行人共取締2萬6242件、行人違規共取締1萬5900件。駕駛「不停讓行人」可處最高6000元罰緩，記違規點數3點，若肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照。

警方表示，將持續利用各項勤務、家戶訪查、社區治安座談會、守望相助會議，至機關、團體、學校等場合宣導停讓行人的執法標準及安全觀念，增進民眾對交通法規的認識，同時在市府順暢會議平台，檢討交通工程改善措施，達到交通教育（Education）、交通工程（Engineering）及交通執法（Enforcement）3E政策要求。