中國提出新的刺激政策，中國股市上漲，也提振市場人氣。

周一日經225指數收盤上漲228.56點或0.70%，為32939.18點，為近一個月新高。東證一部指數升23.98點或1.02%，為2373.73點，再創近33年新高。兩個指數都是連續六個交易日上漲，為五月中旬以來最長的紀錄。

野村證券策略師Maki Sawada說，本周缺乏關鍵經濟數據或其它事件，可能阻礙投資人大舉買進日本股票。他預測日經指數可能走在3.23萬至3.33萬之間。

長期債券殖利率走高，美元趨強勢，日圓匯率跌落在146以上。

美股在周一休市一天。

同時中國股市強勁反彈，主因為中國政府推出多項改革，包括放寬上市規則，並且預計會有更多對房地產的支援政策。

日股的鋼鐵股大漲4.11%，漲幅最大；航運股也上漲3.32%。

運輸設備股也上漲2.78%；主要是弱勢的日圓，推高公司海外營收的價值。

馬自達漲4.14%；日產升3.64%。東京威力科創升3.1%。