美國伊利諾州政府在當地時間9月8日發布消息，宣佈大陸上市公司國軒高科將斥資20億美元（約當147億元人民幣）在該州坎卡基縣曼特諾新建電動汽車電池超級工廠。該工廠預計將生產10GWh的鋰離子電池組和40GWh的鋰離子電池芯，計畫明年投產。

據每日經濟新聞引述當地媒體報導，伊利諾州州長普里茲克（J.B. Pritzker）表示，國軒高科的超級工廠將創造2600個高薪就業職缺，是該州數十年來最重要的新製造業投資。該工廠將專注於鋰離子電池芯、電池組生產和儲能系統，並獲得該州提供的5.36億美元激勵措施。

國軒高科9日方面也證實，8日國軒高科全資子公司美國國軒（Gotion Inc）在美國伊利諾州宣佈，公司將在伊利諾州坎卡基縣曼特諾鎮建設年產40GWh電池工廠。

根據規劃，國軒伊利諾工廠將專注於鋰離子電池芯、電池組生產和儲能系統集成。建成後將具備10GWh年產Pack產能和40GWh年產電芯產能。該工廠將基於當地現有的一座工廠分兩期改造完成，預計占地約150英畝（約合910畝）。

其中一期工廠改造完成後，預計將於2024年投產。該工廠落地將有助於提升對北美地區現有和潛在合作夥伴供應能力，滿足電動汽車行業不斷增長的電池需求。該項目也成為了伊利諾州史上金額最大的電動汽車電池投資。

而稍早國軒高科2022年也宣布在密西根州大急流城（Big Rapids）和格林特許鎮（Green Charter Township）投資23.4億美元建造電池廠，本月初也已獲准在密西根州設廠。