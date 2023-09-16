國民黨總統參選人侯友宜於美東時間15日中午拜會外交關係委員會(CFR)並與成員午餐會，進行交流與座談。侯友宜表示，在外交關係委員會定期出版的報告中，台海危機已連續3年被列為全球潛在衝突第一級，他也強調，深信事在人為，兩岸應加強對話，增進功能性互動，才能降低爆發衝突的危險，不僅能夠讓台灣遠離戰爭，維護台海和平，也有助於區域與全球的穩定與繁榮。

侯友宜指出，在外交關係委員會的預防行動中心定期出版的《預防優先次序調查》年度報告中，自2021年起，台海危機已連續3年被列為全球潛在衝突第一級／最高優先，這代表一旦兩岸爆發軍事衝突，將嚴重衝擊美國的國家利益，也證明台海局勢牽一髮動全身，與印太區域秩序息息相關。

侯友宜表示，深信事在人為，兩岸應加強對話，增進功能性互動，才能降低爆發衝突的危險，不僅能夠讓台灣遠離戰爭，維護台海和平，也有助於區域與全球的穩定與繁榮。

侯友宜強調，他來美國的最重要目的，就是闡述如何建構台灣足夠的能力，以實現讓全世界都安定的願景，希望跟美國各界多多接觸，讓各方知道，台灣未來領導人態度堅定，有信心與美國和全球各國站在一起，解決國際社會問題。

侯友宜今天接受媒體聯訪時提到，智庫學者都對國防外交兩岸議題非常關心，尤其關心台海現在局勢，他強調，「對中國大陸的意圖，不會存有不切實際的期待，對美國支持台灣的安全，也不會把他視為理所當然」，國家本身要自我防衛能力，不斷提升，加強國防軍備，嚇阻大陸的同時，同時兩岸也要不斷地對話，降低衝突，我們要扮演的是一個，從交流增進理解，用實力確保和平，我們要做到，讓台海安定、台灣安全、世界安心。