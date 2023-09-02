面對中國不滿「核處理水」排放入海而對日本產水產品祭出進口禁令，日本政府已在協調提供逾200億日圓（約新台幣43億7360萬元），助日本水產業者等擺脫對中國市場依賴。

日本8月24日開始將存放在福島第一核電廠內的「核處理水」排放入海，中國隨即對日本產水產品祭出進口禁令。

日本讀賣新聞報導，日本政府將動用預備金推動開拓新出口地，希望擺脫對中國市場依賴，預計最快下週公布這項新對策。

具體來說，有關大多出口到中國的帆立貝，日本政府將針對國內加工設施提供協助。日本一直以來都是將帶殼帆立貝出口到中國，在當地加工後供中國市場消費，或轉銷到美國等第3國。

日本政府希望透過補助業者引進加工設備機器，打造多元化出口地的基礎。

再者，日本政府將致力透過日本貿易振興機構（JETRO）媒合水產業者與交易對象，及利用網路販售等管道開拓出口地。日本政府也有意開展暫時性收購並保管帆立貝的業務。

面對「核處理水」排放入海後可能發生謠傳帶來的損害，日本政府日前已成立規模約800億日圓的基金進行因應。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1120902