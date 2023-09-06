中菲行表示，8月空運市場，根據國際航空運輸協會(IATA)資料，因暑假旅行的需求，亞太地區的客運航班已恢復到2019年水準65.3%，艙位雖然供應充足，運價尚能大致維持平穩，惟亞洲到美國的空運需求，因為電子商務的需求增加，運價因而上揚，海運市場因船公司持續削減運力，8月大多數遠洋航線的海運費率出現大幅上漲的趨勢，根據Sea-Intelligence的資料，繼6月跨太平洋到美國西岸14.7%的運量遭減班取消，7月船公司更進一步加大撤銷21.7%的運力，預估接下來幾週海運航商也會持續將定期航班數量減少約9%到10%，8月海運費因艙位投入的減少而得以有效拉高，中菲行國際物流8月營業收入為17億600萬元，月增0.1%，年減50.3%，累計前8月合併營收為138億4800萬元，較去年同期減少53.9%。

中菲行表示，公司致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，尤其在歐美客戶因應美中對抗，基於地緣政治風險考量，紛紛要求廠商採取中國加一政策，將部分生產線移往東南亞及印度，以致區域型的貨運量增加，中菲行因為長期建構在東南亞及印度的行銷服務據點而增加相當的業務，掌握優質跨國企業的客戶，在歐、美面臨經濟衰退風險，企業界削減庫存的挑戰下，中菲行仍然持續成長。

展望未來，中菲行表示，蘋果將在9月推出新產品，加上即將問世的AI伺服器預計將會大幅增加從中國、越南，印度，台灣到美國和歐洲的空運需求，第4季空運需求上升應頗可期待，至於海運市場今年旺季期間不若過往暢旺，雖然航商在8月初曾在歐洲西向航線努力推漲75%，但是最終又逐步回檔35%，而美國自亞洲進口，走勢相對穩健，已經連續5個月成長至7月達一百四十六萬TEUs，泛太平洋航線運價較為穩定，並持續於9月初再推升15%左右。