近期有媒體報導，外交部今年編列的訪賓接待預算新台幣4.26億元，但花費速度比預期快，近乎透支。而根據外交部明年度預算書，外交部持續推動邀訪外賓，預算編列數將增列4845萬元、達4億7446.4萬元，其中歐洲地區邀訪外賓數量增幅最大，拉美地區則是減幅最大。

外交部明年度預算書今送達立院，編列單位預算為294億4534.8萬元，和今年度相比減少6億6431.9萬元。

其中「訪賓接待」部分，明年編列4億7446.4萬元，比較今年4億2601.4萬元增列4845萬元。預算書中指出，明年預計邀訪外賓，北美地區833人次、歐洲地區（含歐盟）496人次、亞太地區419人次、拉丁美洲及加勒比海地區210人次、亞西及非洲地區170人次等。

和今年相比，歐洲區外賓預計增加60人次，北美地區微增2人次；而拉美區減少43人次為最，其次則為亞西及非洲區減少15人次。