賓士在過去以來一直說，只要在市場允許情況下，目標在2023年實現純電動車銷售；客戶會自己決定想要什麼產品。

Kaellenius說，歐洲電動車市場近年來增加快速，但是到2030年不太可能達到全部純電動車銷售。

「到2030年顯然不會是百分之百」，「在歐洲市場，但可能也會在賓士方面(達不到目標)」。

他說，賓士將做好準備，但是也兼具戰略的彈性，包括在同一條生產線生產電動車和燃油車。

Kaellenius的言論與其它汽車製造大廠的謹慎態度相吻合，隨著對燃油車的監管目標日期越來越近，車商正謹慎地提高電動車產量。

2023年前7個月，歐洲的電動車銷量成長了55%，達到約82萬輛，佔全部汽車銷量的13%左右。

執行長也表示，預計在中國從內燃引擎過渡到高階電動車領域的轉型，將耗時「多年」。與量產汽車相比，電動車高階領域沒有從政府支援中受益。