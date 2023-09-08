自去年七月以來，歐洲央行已經加息425基點。投資人現在正在押注，在連續九次升息之後，歐洲央行將首次暫停升息。

但八月的通膨率仍維持在5.3%不變，核心通膨也是微幅的下降，因此決策者仍有可能升息。

在受調查的69位經濟學家當中，有超過半數的39位認為，下周四存款利率將不會有變動。但是仍有30位經濟學家說，官員們將升息25基點(1碼)。

如果真的升息1碼，利率將為1999年歐元創立以來最高水準。

面對好壞參半的資料，經濟學家對於9月會議之後會發生什麼，各有不同的意見。在69名受訪者中，有36人預測今年底關鍵利率為3.75%，有33人表示為4.00%。

從利率期貨的價格走勢看，9月暫停的機率約為65%；但到年底再次加息的機率超過50%。

歐洲央行的作為將取決於即將發佈的經濟資料，類似於聯準會。但是美國經濟比歐元區更加強勁，使聯準會更有可能「在更長時期內保持更高利率」。

而這種潛在的利差，使得歐元兌美元匯率變得脆弱，並有可能透過進口成本的提高，進一步加大物價上漲的壓力。

調查還顯示，剔除波動性較大的食品和能源價格，今明兩年核心通膨率將為5.1%和2.8%。