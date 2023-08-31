民眾黨列22項優先法案。（民眾黨團提供／楊亞璇台北傳真）

立法院9月進入新會期，行政院也在日前公布113年度總預算案，不只歲入與歲出創下歷史新高，其中債務還本、勞保基金撥補及國防預算也刷新紀錄。民眾黨立法院黨團今（31）日召開記者會，提出新會期新展望，也將持續推動修法與立法工作，秉持財政紀律，為民眾把關政府預算。

立委邱臣遠表示，明年度國防經費達6068億，軍購增加但作業維持費用卻減少，國防部也說明，明年是軍售付款高峰期，加上因應共軍騷擾，油料支出大為增加，他呼籲即使作業維持費用減少，相關的軍武維護絕不能便宜行事；面對軍售與油料支出大增，應思考有效調配預算，不可排擠國軍訓練費用，政府在非軍事領域也應提出相關因應對策，全方位因應多元化打擊。

邱臣遠指出，本會期在國防方面將優先推動《要塞堡壘地帶法》草案，確保重要軍事營區設施安全；《軍事營區安全維護條例》草案用以提高國軍各項軍事演習、安全勤務執行的法位階，還要提出《軍用航空法》草案，制定專法管理軍用航空器，三管齊下加強我國軍事安全係數。同時他也呼籲朝野應回應社會要求，優先通過《道路交通安全基本法》。

立委賴香伶指出，新制勞退基金去年虧損約2280億、勞工保險基金虧損589億，勞保基金截至去年潛藏債務高達11.57兆，破產危機迫在眉睫。明年度預算編列撥補1200億，然而每年撥補千億僅能延緩3年破產，呼籲民進黨立即啟動勞工年改準備工作，與朝野各政黨凝聚共識，以利2024年新政府上任後，得以無縫接軌提出改革具體方案。

賴香伶表示，本會期在勞工方面除了持續關注「立法院公共年金改革委員會」草案，同時也將力促《最低工資法》立法，讓最低工資調整更加穩定、明確，藉以保障勞工的生存權及工作權，使工資所得能符合合理生活水準。

立委張其祿直言，明年度編列教育總經費3926 億，較上年度增加 14.9％，主要用於「補助公私立學雜費落差」，該政策看似利民、改善學子經濟狀況，卻無法補助私校經費資源，更無助提升教學品質。此外也要監督政府正視「軍公教待遇越改越差、退撫基金破口越來越大」問題，要求政府確實改善公務員待遇及退撫制度。

張其祿表示，教育、文化方面，將持續推動《文化資產保存法》修正草案，強化中央及地方政府保護文化資產的責任、提高私有文資所有權人保存誘因；還有促進《新聞媒體與數位平台議價法》完成立法，建立新聞有價及使用者付費原則。

立委吳欣盈直言，數發部成立一年沒有明顯作為，下年度增加3億元預算，實質效益應說明清楚。目前《資通安全管理法》規範仍集中在資訊技術（IT），對於運營技術（OT）則缺乏明確性，導致法律執行和管理方面出現困難；而個資外洩頻繁、未有成功的團體訴訟案例，也凸顯《個人資料保護法》沒辦法確實保障民眾個人隱私和資料自主。

吳欣盈表示，優先推動《個人資料保護法》修正草案，參考歐盟GDPR等國際法例，完善台灣數位法制，同時也要督促《數位醫療發展條例》完成立法，結合數位科技、通訊技術與醫療照護，促進數位醫療的發展與運用，提升醫療效率及效益，達到全民健保永續經營的目標。

立委陳琬惠表示，明年度長照預算編列876億元，年增35.3％，創歷史新高，顯示長照基金可能跟勞健保一樣，走回政府預算占主要財源的老路，而前瞻辦理長照據點進度長期被列「高風險預警」，衛福部不能再消極以對。另外近期持續會勘宜蘭長照設施等地方建設，不少面臨沒有經費建設窘境，凸顯預算使用應合理分配、平衡城鄉發展，將努力監督預算分配、爭取補漏地方建設。

陳琬惠指出，將持續追蹤長照預算，並在本會期優先推動《社會救助法》部分條文修正草案，調整台灣法規防弊及保守的思維，實際反映民眾困境，並修正政府不合時宜的社會福利申請門檻，讓弱勢族群能夠得到更多照顧。

民眾黨團指出，邱臣遠本會期還會優先處理《道路交通安全基本法》草案、《少子女化社會對策基本法》草案，賴香伶推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案、張其祿力促《房屋稅條例》修正草案與《台灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例》草案、吳欣盈關注《中央銀行法》第20條及第33條推動設置主權基金、陳琬惠力推《地方創生促進法》草案，在國防、勞保、教育、數位發展及長照等五大領域以外，也關心居住正義、外送員權益、經濟發展與地方創生等議題領域，提出相關法案，集結最強戰力，全方位打造更好的台灣。

民眾黨團表示，民眾黨立法院黨團下會期鎖定22項優先法案，積極推動立法與修法工作，同時秉持財政紀律精神，嚴格監督中央政府總預算執行情況，並督促中央、地方合作推進前瞻計畫進度，遏止漫無目的的大撒幣，把預算真正花在刀口上，回應人民的期待。