民眾黨主席柯文哲痛批，超商一顆茶葉蛋頂多12塊，但政府從澳洲進口空運來台的雞蛋，一顆最高補貼32塊，有圖利廠商之嫌。賴清德競辦反譏「請柯文哲不要為了轉移大眾對民眾黨染黑，變成『民眾堂』的焦點，就昧於事實，胡亂發言。」民眾黨立委陳琬惠反轟民進黨可惡、可恥，陳吉仲說可以調資料，9月6日前將資料交給辦公室，她來幫陳吉仲公開資料。

陳琬惠表示，民進黨政府就是很可惡，一個很簡單的民生問題，也可以講成柯文哲要轉移焦點，為什麼不面對民生實實在在需要什麼，缺蛋這件事情，從上任以來到現在，「我已經快變成打蛋立委」，為什麼搞成這樣子，一個蛋在國內不是民生基本應該要有的東西？今天不能被監督，還要說轉移焦點，說被抹黑，「民進黨頭腦真的很有事耶。」

陳琬惠指出，超思最近討論非常多，一個去年9月份成立的一人50萬的公司，可以拿到8萬多公斤進口雞蛋的權力，到底是誰給他這樣的能力？陳吉仲到現在出來解釋，都說這家公司很有背景、背景很硬，辦公室已經調資料，請把資料公開，不要再講廢話，看不出來為什麼成立不到一年公司可以拿專案，而且是全國最高。

陳琬惠說，回覆賴副總統，以前台灣不需要進口蛋，過去10年進口數量是國內產量的0.13％，2019年最高也不過0.31％，過去不需要靠進口蛋，民進黨政府搞到要進口蛋，今天再來檢討進口蛋專案，可不可恥？還講他們要帶風向，很可惡。

陳琬惠撂話稱，陳吉仲說可以調資料，進口廠商到底需要什麼條件、相關文件、報價廠商資料、申請廠商報價表，9月6日前交給辦公室，自己不公開，她就來幫陳吉仲公開。