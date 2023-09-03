為了解第一線幼教工作者經營困境，立委邱臣遠日前舉辦「中和區幼教現況探討與未來方向提案」座談會，邀請中和區幼教工作者，一起討論幼教產業現況與展望。邱臣遠表示，核心問題在於「政策制定者」與「實務工作者」間脫鉤。

會議中，與會的幼教工作者反應，師資短缺、薪資補助不公平及親職溝通等，是當前幼教產業所面臨的重點問題，並呼籲政府應制定完整的配套措施，才能鼓勵更多的年輕人投入這個產業，使教學品更加提升、教學環境更加友善。

邱臣遠表示，目前最核心問題，就在於「政策制定者」與「實務工作者」間脫鉤，而拉近兩者間的距離，正是民意代表最重要的工作，不僅要協助雙方溝通，也要讓政策更符合第一線實務工作者的需求。

邱臣遠表示，身為3個孩子的父親，爭取兒少權益及受教權一直以來是其問政的重點，此次藉由與中和區幼教工作者的交流，不僅能收集到更加精準的資訊，也能更貼合民意提出相關政見，並以現任立委身分，即時提出問政、監督政府，為打造一個更好的幼教環境盡一份心力。