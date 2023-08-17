一名女子表示，拿到好市多的2%回饋券，9158元面額的紙本券限一次消費使用完畢，認為應有更人性化的設計，她寫意見單給客服，盼能改善回饋券的使用模式，貼文引發會員共鳴指好市多沒誠意，但也有人說過去曾不慎弄丟，到服務台才知道回饋券是存在會員資料裡，可補印一張新的。

原PO昨（16）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，拿到好市多2%回饋券，面額是9158元，但只能一次折抵，無法分次消費，也不能儲值到卡片裡，僅能憑紙本使用，認為應有更人性化的使用方式。

原PO舉例說明，有些百貨禮券，若消費金額未達禮券面額，可儲值到會員卡，下次消費再使用，為此她已填寫意見單給客服，「終於把它花掉，好怕弄丟」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「我覺得不要用紙本比較好，容易遺失」、「妳這建議真的很好，不然給成小額的也可以接受，比如1000幾張、500幾張、100幾張之類的」、「只能單次用掉哦？我以為可以分次抵用，這樣挺沒有誠意的耶」。

但也有人分享經驗說，回饋券弄丟沒關係，它是存在會員資料裡的，且快到截止使用日期還會電話通知，若真的不幸弄丟也可到服務台補印一張，「我就是曾經弄丟的人。」