大陸商務部、國家發展改革委、金融監管總局等3部門21日聯合發佈《關於推動商務信用體系建設高品質發展的指導意見》，具體包括要合理增加對消費者購買汽車、家電、家居等產品的消費信貸支援；深入推進家政服務等民生消費信用建設等。

該《意見》還提出，要以大陸商務部業務系統的統一平台商務信用資訊交換共用應用為基礎，建立覆蓋內貿外貿、外商投資、對外投資合作和對外援助執行等商務領域各類經營主體的多角度信用記錄，實現與全大陸信用資訊共用平台的交換共用。

此次發布的《意見》主要對發展高水準商務信用經濟作出安排。在促進信用消費方面，提出要推動金融機構與商貿流通企業展開合作，合理增加對消費者購買汽車、家電、家居等產品的消費信貸支持，持續優化利率和費用水準。

根據大陸海報新聞引述公開信息指出，今年以來，在一系列促消費政策刺激下，大陸各家銀行早已打響消費貸的行銷價格戰，通過直接降低利率和發放利率優惠券、折扣券等方式吸引客戶。從目前來看，消費貸的利率集中在3.3％至3.8％之間，額度多為20萬元人民幣，且隨著進一步降息，消費貸利率可能會繼續下調。

此外，該《意見》鼓勵商貿流通企業在風險可控的前提下，積極打造面向消費者的信用應用場景，向消費者提供先用後付、減免押金等靈活交易安排。