大陸知名電動車製造商比亞迪不只全球電動車製造上名列前茅，隨著其電動車快速成長，在全球不分燃油車與電動車類別的汽車銷量排行榜上也迎來歷史性的突破。據產業調查公司數據指出，比亞迪2023年上半年（1～6月）在全球新車銷量同比增長96％至125萬輛，超過德國梅賽德斯奔馳和德國寶馬，首次進入全球前十，電動車已一如預料地加速改寫汽車業全球版圖。

《日經中文》引述調查公司MarkLines的數據及各家企業發佈的資料統計了全球銷量指出，比亞迪2021年未進入前20名，2022年排到第16名，此次升至第10名。日本豐田連續4年保持第一，前9名與上年相同。值得注意的是，純電動汽車（EV）已開始改寫汽車行業版圖。

報導指出，比亞迪於2022年結束汽油車生産，將資源集中在EV和插電式混合動力車（PHV）上。過去比亞迪曾主打中低端車型，後來將商品群擴大到高檔車，促進了份額擴大。

近幾年來在比亞迪積極佈局的海外市場，銷量也實現增長。報導說，該公司2023年上半年出口了8萬輛以上中國生産的汽車。除了日美歐車企退出的俄羅斯市場外，比亞迪在東南亞也越來越有存在感。

今年中國國內的新車銷量只是略微增長，但出口的增長卻非常迅猛。據業界團體統計，中國主要企業的汽車出口量在2023年上半年同比增長76％，總數達214萬輛。

報導表示，如果從EV及PHV等電機驅動的電動車的全球銷量來看，在新車銷量排行榜上，新興企業明顯崛起。在MarkLines統計的主要14個國家中，2023年1～6月的EV、PHV及燃料電池車（FCV）銷量，比亞迪排在第1，美國特斯拉排在第2。