工信部等七部門公布的工作方案指出，今年爭取實現汽車銷量2,700萬輛左右的成績，且其中新能源汽車銷量900萬輛左右，上升約30％；汽車製造業增加值增長5％左右。

工作方案表示，為支持擴大新能源汽車消費，實好現有新能源汽車車船稅、車輛購置稅等優惠政策，抓好新能源汽車補助資金清算審核工作，積極擴大新能源汽車個人消費比例。

同時，開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，加快城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送等領域新能源汽車推廣應用，研究探索推廣區域貨運重卡零排放試點，進一步提升公共領域車輛電動化水平。組織開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵企業開發更多先進適用車型，充分挖掘農村地區消費潛力。此外，鼓勵開展新能源汽車換電模式應用，推動新能源汽車與能源深度融合發展。深入推進燃料電池汽車示範，穩步提升燃料電池汽車應用規模。

工信部近日還在中共黨刊求是雜誌撰文表示，將大力推動數位經濟和實體經濟深度融合，相關措施包括加強數位基礎設施建設應用，加快5G、千兆光網等規模部署，推進重點行業和重點應用場景深度覆蓋；推動數位技術創新和產業發展，加強關鍵核心技術攻關，加大積體電路、新型顯示、關鍵軟體等重點領域核心技術創新力度等。