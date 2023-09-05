文化部5日舉辦擴大數位閱讀及優化圖書採購機制記者會，宣告9月起20個縣市讀者借閱電子書將無上限，同時也推動公共圖書館採購圖書不低於7折，期盼達成保障實體出版永續及促進數位出版發展。對此出版業者雖多半樂觀，但對於未納入電子書買斷，以及擔心影響B2C市場，仍期待文化部提出更擴大、更優化方案。

文化部長史哲指出，數位時代以及網路時代對出版業的打擊之下，商業性受到衝擊，但文化性價值應該被保持，因此政府應該要出手，而後每年至少1億元挹注在電子書的按次付費。他指出，現在全台的購書經費地方政府加起來大概4億多，用在電子書的經費，地方政府加起來不到5000萬，只不到我們購書經費的1／10「所以說在數位的時代台灣的最強項，我們卻配置的最低的公共資源在電子借閱」。新政策9月1號開始，全國各縣市的電子借閱無上限。

會不會有人1億元用不完，史哲認為1億元很快就用完，因為自去年開始實施生生有平板，他反而擔心是不夠用的。行政院副院長鄭文燦則認為，此次電子書計次借閱上限打開，將使「市場更蓬勃、閱讀更有價」。同時也是累積繁體中文資料庫，「要保有台灣內容和繁中世界的出版量，才會有主體性」。

遠流出版董事長王榮文則期盼擴大電子書計次借閱及優化圖書採購能「擴大再擴大、優化再優化」，希望透過文化部的力量，未來所有公務機關、各級學校都能用7折的價格進書，而不用擔心違法；而現在1億元的擴大計次電子書可以提供給將近1000萬人閱讀，未來希望有機會擴大到2.4億元，就可以給2000萬人閱讀，也希望電子書計次借閱能統合成有力量的文化平台，在一本書一次借閱支付12元的基礎上，增加到18元、30元，「讓出版社在紙本沒落時，電子書仍能成為生機」。