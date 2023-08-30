為促進電子書產業發展，文化部宣布投入1億元，推動「擴大圖書館電子書計次借閱」政策，立委邱志偉今協同出版公協會代表、專家學者開記者會，擔憂該政策會取代「紙本書公共出借權」，且獲政策補助的電子書僅占整體25％，因此喊話政府不應偏廢紙本書政策，同時將買斷式電子書納入政策範圍，真正帶動出版產業發展。

邱志偉指出，文化部需說明「電子書計次借閱補助」是否會取代「紙本書公共出借權」，根據教育部公共出借權政策統計，2022年補償酬金僅發放29萬多元，相較2021年減少近10萬元，執行成效確實不如預期，但公共出借在國際行之有年，各國政府以此保障本土創作和出版，台灣也應延續正確的政策方向，檢討如何優化推廣，而非放棄。

圖書發行協進會理事長李再星說，電子書計次借閱補助政策立意良善，但圖書館計次式電子書僅占全體電子書品項25％，他呼籲，政府應擴大納入圖書館買斷式電子書品項，邀請產官學成立「電子書零售觀察小組」，及時調整政策，還有協調各地方圖書館，公開分享所有電子書的借閱資訊，以此分析應用，幫助未來政策研擬。

台北市出版公會理事長趙政岷說，文化部、教育部及各市縣政府圖書館，既然已打通資訊流通，應讓公共出借權補助全面適用，同步嘉惠創作者與出版文化事業，讓政府政策發揮最大效益。

另外，目前補助「計次」電子書是採單次12元（3元給平台業者、9元給出版社），本質是授權費的概念，與公共出借權精神有落差。出版公會全聯會副理事長陳濬昇表示，出版社還要與作者討論拆分9元，根據個別合約，與紙本公共出借明定創作者分得70％、出版者分得30％也不相符。

陳濬昇說，現行紙本公共出借權試辦將在年底期滿，建議政府「增加試辦圖書館、簡化申請步驟」辦理，研議正式的實體書公共出借權；政大教授邱炯友說，目前我國僅選定2家圖書館試辦公共出借，未來政府應積極擴大更多公共圖書館的參與，搭配電子書借閱納入公共出借權。

邱志偉總結，出版業產值相較10年前已大幅減少100億元以上，政府應正視出版業困境，給予穩定、精準的政策協助，聆聽多方意見，達成最大共識。