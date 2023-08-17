文化部文化資產局17日於文化資產園區舉行「藝仟習一以工換技實習計畫成果展」開幕式，現場在台中教育大學吉他社團學生演奏美妙的樂音中為活動揭幕，今年展覽主題「藝仟習」代表「一千位實習生的一千個喜悦」，透過回顧與展出習藝成果，邀請歷年實習生及指導老師回娘家互動交流，共同見證珍貴時刻，場面溫馨。

文化部文化資產局長陳濟民表示，文化資產園區1916工坊是以「文化資產為主體，創意設計為應用」的理念營運，2016年起推動「以工換技」實習計畫，協助文資、文創、設計等科系的實習生參與面試，至今年累積成功媒合人數更突破1000位以上。

陳濟民分享，以往在校園實習是以行政庶務為主，認為文資園區提供「以工換技」的實習機會對大學生來說是幸福的，對於未來的人生發展是重要的啟蒙，實習生跟隨1916工坊各項多元技藝的老師們習藝，體會文化資產的內涵與工法，再運用到自己的創作。

活動舞台上表揚畢業的傑出實習生許萍軒，設計大甲媽遶境周邊商品深獲好評；陳巧芸展現團體合作及溝通技巧，成功策畫執行文資大道的市集活動等，習藝過程除增加專業能力，更學習與人群互動，增加社會接觸，強化大學生未來邁向社會與職場的信心。

文資局表示，「以工換技」實習計畫以「培訓」、「實習」、「成果」3階段為架構，「培訓」階段由1916工坊規畫安排多元課程，培育實習生的基礎能力再進入各單位實習。「實習」則跟隨工坊業師習藝，透過師徒制帶領個別實習生，一方面習得未來就業的技術、知識與工作態度，另一方面實習生運用實習時數回饋工坊業師，以工時換取技藝。

活動展覽包括，「仟習踏藝」、「仟習響藝」二大主題，內容包括今年暑期實習生習藝成果、傑出實習生訪談紀錄片及歷年實習影像回顧等總計37件作品，同時也呈現漆藝、交趾陶、粧佛、金工等傳統工藝共22位工坊業師創作時所使用的工具、技法及材料，讓觀眾不僅欣賞作品，更能瞭解各項傳統工藝創作過程涉及的相關知識。

由文資園區 1916工坊推動「以工換技」，除培育實習生的基礎能力再進入各單位實習，「實習」階段則跟隨工坊業師習藝，透過師徒制带領個別實習生，一方面習得未來就業的技術、知識與工作態度，另一方面實習生運用實習時數回饋工坊業師，以工時換取技藝，「以工換技」實習計畫已7年，至今成功媒合逾1000位實習生。