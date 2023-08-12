Q Burger饗樂餐飲在國際青年日前夕落實人才永續行動，與注重實務教學的台北城市科技大學觀光系攜手共同簽訂「公費實習獎助學金」專案，以Q Burger創新數位實力與餐飲服務經驗，提供產學合一的多元餐飲實戰機會，讓莘莘學子提前接軌數位化的餐飲產業，為未來就業儲備戰力。

Q Burger饗樂餐飲創辦人暨董事長鄭瑞賓表示，歷經求學與品牌草創時期的歷程，因此更懂得年輕人的心情，秉持「年輕人照顧年輕人」的使命與初衷，希望能發揮餐飲專才並盡一己之力回饋社會，透過這次產學合作激勵年輕人在職場體驗與學習領域能得到雙重的收穫與成長，除提供實習及正職續任機會，更資助超過百萬元的獎助學金，讓學子們獲零學貸的保障，無後顧之憂地發揮潛力、提升競爭力、成就自我。

「公費實習獎助學金」專案錄取學生，從大一新生入學開始，即擁有「零學貸」的競爭優勢，Q Burger饗樂餐飲不僅全額補助每年近5萬學雜費，每月更提供企業10天實習機會，享有勞健保、勞退金提撥以及包含企業價值觀、顧客服務、產品製作、食品安全、值班管理、及溝通技巧等多元培訓，並補助8000元至1萬元不等的生活津貼，讓年輕學子有機會於就學期間存下人生的第一桶金。

而在歷經職場的實戰磨練後，自大三起更能銜接全職實習，每月至少有3.2萬元起薪資，大四開始即可在全職實習後續任就業接軌方案，Q Burger也將認列實習期間累積的年資經驗與績效，應屆生們有機會畢業即升遷為Q Burger店經理，起薪亦可隨之調整為4.5萬元起薪，續留任於企業發展，讓人才適得其所、發揮所長。