王品集團今（3）日召開董事會，會中通過2023年第2季合併營收53.8億元，單季稅後淨利3.6億元，EPS 4.84元，創下「最強Q2」，單季營收、獲利都寫下歷史次高紀錄，只略遜於今年Q1。2023年上半年合併營收為109.9億元、稅後淨利7.4億元、EPS 9.85元，高於過去9年（自2014~2022年）全年獲利。「加倍奉還」的營收和獲利，超越法人預估，證明過去幾年經營策略調整成功。

王品集團Q2寫「最旺淡季」，單季合併營收53.8億元創歷史次高，較Q1歷史新高紀錄微減4.07％，但年增52.74％。2023年Q2稅後淨利3.6億元，較2022年同期虧損2.2億元，今年「加倍奉還」年增261.95％；單季EPS 4.84元，比2022年同期增長7.8元，也是自2012年上市後，Q2單季最佳表現。

台灣事業群Q2除去疫情干擾，帶動母親節、端午節連假聚餐需求與多家新店開出，使得單季營收達41億元，年增59％。大陸事業群Q2單季營收12億元，年增32％。

累計2023年上半年合併營收為109.9億元，年增33.97％；稅後淨利7.4億元，較去年同期虧損1億元，增長超過8倍，年增836.68％；EPS 9.85元，較去年同期大幅增長11.18元，超越2014至2022年的全年獲利表現，改寫集團新記錄。

展望Q3，暑假檔期向來是餐飲旺季，王品集團也持續加速展店腳步，以「一週開一店」速度積極擴張，今年第二個新品牌高價鍋物「旬嚐 精緻鍋物」於8月盛大開幕。8月、9月將陸續再開出火鍋、韓式料理、吃到飽等品牌分店，可望帶動Q3營收暢旺，並提前為年底節慶預作準備，持續拉抬業績成長動能。