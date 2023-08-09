瑞鼎第二季合併營收47.5億元，季增29.6%，較去年同期減少32.4％；毛利率28.1 %，季增0.5%，較去年同期減少14.6%；營業淨利2.7億元，季增42.3%，較去年同期減少76.9%；稅後淨利4.2億元，季增150.7%，較去年同期減少68.7%；每股盈餘5.55元。2023年上半年合併營收84.1億元，年減42.9％；整體毛利率27.9%，年減16.1%；營業淨利4.6億元，年減83.1%；稅後淨利5.9億元，年減79.8%，每股盈餘7.76元。

董事長黃裕國表示，今年第二季營收各產品線都有所成長，其中主要是受惠於大尺寸及中小尺寸消費性電子產品的拉貨動能回溫，使得第二季營收較第一季達到雙位數的成長。大尺寸驅動IC應用在電視產品保持成長之外，IT產品受惠於筆記型電腦回補庫存的需求增溫，帶動大尺寸驅動IC營收有雙位數成長。推升本季營收大幅成長的動能主要來自於中小尺寸產品，由於客戶擴大對AMOLED手機產品的拉貨需求，加上穿戴式產品的拉貨動能也強勁回升，致使AMOLED驅動IC的成長較上季明顯增溫。車載顯示驅動IC本季小幅成長，目前正積極向客戶推廣車載顯示TDDI產品，期望為未來挹注營收。時序控制、電源管理IC也同步呈現小幅成長。

展望第三季，整體消費性市場的傳統旺季效應不明朗，終端品牌給出的需求預估傾向保守，惟瑞鼎大尺寸驅動IC在電視及筆記型電腦產品的出貨量可望維持微幅成長；AMOLED手機產品則因滲透率提升，預計客戶保持拉貨需求，本季仍可維持小幅成長；車用與工控產品預計表現穩健；時序控制、電源管理IC預計呈現持平，第三季營收目標期望持平或略優於第二季。