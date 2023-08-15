元山今年首季因受車用IC供應不穩定影響，營收落底，惟在取得車用IC長期供應方案，第二季起供貨狀況已逐步趨於穩定，再加上高速運算散熱產品因AI伺服器需求強勁，第二季營收9.64億元較首季出現回升，呈季增13.23％，在營收規模提升、產品組合優化帶動，單季毛利率來到17.95％，表現優於上季16.01％，換算第二季EPS0.75元，上半年EPS1.03元。
搭上車用和AI伺服器雙列車的元山，今年下半年展望如何，及在這二塊市場的新佈局如何展開，都將會是今日法說會的觀察重點。
元山（6275）預訂今（15）日舉行法說會，伴隨著台股反彈，元山法說會行情也順利展開，早盤在特定買盤湧入下，元山股價以44.85元、上漲1.15元跳空開高，隨後漲幅就持穩在3％上下，有為下午法說會預熱的味道。
元山今年首季因受車用IC供應不穩定影響，營收落底，惟在取得車用IC長期供應方案，第二季起供貨狀況已逐步趨於穩定，再加上高速運算散熱產品因AI伺服器需求強勁，第二季營收9.64億元較首季出現回升，呈季增13.23％，在營收規模提升、產品組合優化帶動，單季毛利率來到17.95％，表現優於上季16.01％，換算第二季EPS0.75元，上半年EPS1.03元。
搭上車用和AI伺服器雙列車的元山，今年下半年展望如何，及在這二塊市場的新佈局如何展開，都將會是今日法說會的觀察重點。
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