元太全年原本預期個位數成長，但降為持平或小幅衰退，美系外資出具報告認為，元太因為產品升級，包括ESL三色轉四色、e-reader黑白轉彩色，導致短期driver IC供應不及。但產品轉換後，可望成為2024年動力，維持加碼評等及目標價250元。

亞系外資認為，儘管IoT營收在第2季年增7％，但從2022年第4季以來持續下滑，今年下半年IoT應用將持續疲軟，主要4色ESL在轉換過程，因此這部分營收估計減少25％，以反映驅動IC的供應問題，但在2024年及2025年仍有29％及30％的成長率，主要由於大客戶SES-imagotag維持2023年銷售年增29％看法，並對其未來幾年訂單成長持積極態度。外資將其評等維持低於大盤表現，目標價由205調降至195元。

日系外資指出，由於管理層對今年下半年保守預期，短期內可能壓抑股價。然而，2024年新產品出貨增加推升營收及獲利成長，讓股價歷經低迷的2023年下半年，2024年前景看好而隨之走高。因此，維持買進評等，目標價由241調降為222元。

本土法人今日出具雖然今年下修獲利預估，調降目標價225～240元不等，但仍看好電子紙產業趨勢明確，且全球最大零售商 Walmart也宣布將於500間北美門市引進電子貨架標籤，公司產能持續擴張，營運動能可望維持，普遍給予維持買進評等。