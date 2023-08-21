2024年巴黎奧運即將於明年7月登場，郵政數位Visa金融卡也為這場體育盛事換上獨特裝扮。中華郵政搶先全臺首發Visa 2024年巴黎奧運主題卡面，完美展現出對於全球運動賽事的熱愛及對選手的支持，也希望能提升民眾對奧運賽事的關注，並鼓勵大眾多參與各項體育運動。

這次的Visa 2024年巴黎奧運主題卡面，由2024年巴黎奧運的可愛吉祥物「弗里吉Phryges」擔任主角。弗里吉的靈感來自於法國大革命瑪麗安娜頭上所戴帽子，象徵著法國追求自由的精神。

期間限定的郵政數位Visa金融卡─2024年巴黎奧運主題卡面，除了極富收藏價值，更可以於日常生活輕鬆使用，陪伴你盡情地享受購物的樂趣。

無論你是一個狂熱的奧運迷，還是喜歡享受支付便利性的人，千萬別錯過這千載難逢的申辦機會。即日起，只要您擁有的是郵局晶片金融卡（右下沒有Visa標誌的提款卡），隨時可於行動郵局APP申辦，不用花時間到郵局排隊，就能線上申辦，擁有郵政數位Visa金融卡。