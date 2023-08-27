蘇拉颱風在今晨2時增強為強烈颱風，氣象粉專「林老師氣象站」表示，蘇拉明天開始偏北轉，路徑轉向西北方移動，預計周四（31日）颱風中心登陸台東的機率最大，周三至周五風雨最顯著，若照颱風目前路徑，預計周一晚間至周二清晨發發海警、周二（29日）白天發陸警。

林老師氣象站在臉書表示，強烈颱風蘇拉預計明天（28日）向北運動分量開始增多，在環境導引氣流影響下，路徑將調整向西北方向移動；目前以颱風中心直接登陸台東地區的機會最大，周三至周五（30日至9月1日）風雨影響將會最為顯著。

周三至周五（30日至1日）颱風風雨影響台灣最顯著的時候。(翻攝自林老師氣象站FB)

林老師氣象站表示，若颱風移動速度及方向不變，預計於周一晚間至周二清晨發布海上颱風警報，周二白天接續發布陸上颱風警報，周六開始解除海上颱風警報。

林老師氣象站說，周三至周五（30日至9月1日）期間，全台天氣不穩定，東半部整天有陣雷雨，西部地區亦有局部短暫陣雨，尤其是宜花東、南投以北地區及中南部山區累積降雨量在豪雨至大豪雨之間，降雨相當集中。而台灣各地沿海及澎湖、金門、馬祖會有長浪發生的機率；迎風面的東部、東北部、東南部及西部地區在周三至周五之間，也有8至10級或以上的強陣風發生的風險，務必預先做好防颱避災準備。

氣象局也表示，「蘇拉」今天開始北轉，預計周二可能發海上颱風警報，是否發陸警等明天颱風路徑明朗化才能決定，周三、周四是「蘇拉」最接近台灣的時候，雨勢最大。