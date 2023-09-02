史上罕見的詭異颱風「海葵」，預估明晚將在台東登陸，全台籠罩其暴風圈內！部分模式甚至模擬出「海葵」出海後迴轉，二度登陸的可能性。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，颱風影響到下周二（5日），全台嚴防強風豪雨！

登陸點從原先的東北角，最後來到台東，大幅往南修正的路徑讓人摸不著頭緒；更傻眼的還在後頭，「海葵」出海後不排除迴轉，再從台灣海峽上岸。吳德榮指出，「海葵」系集路徑非常分散，代表不確定性高，應密切觀察。

若真的從西邊登陸，儘管颱風強度已先被地形破壞，但西部沿海無山脈屏障，仍要嚴防風雨威脅。今各地有局部陣雨，北部、東北部雨勢越晚越大，中南部中午過後有雷雨機率。各地氣溫：北部25至34度、中部24至34度、南部24至34度、東部24至34度。

明起至下周二，受到「海葵」環流影響，全台各地都有強風、豪雨。吳德榮強調，因大氣環境複雜，許多變數很難事先掌握，可預報度因此降低，呼籲民眾一定要做好防颱準備，並隨時注意中央氣象局發布的最新警報。