高雄捐血中心所轄的縣市（嘉南、高屏、澎東地區），幾乎全部受到海葵颱風影響，而周日及周一原本預計可募集的捐血量短少了近6000袋，對早已面臨缺血窘境的南部地區醫療用血，無疑是一個致命的打擊。（高雄捐血中心提供／林雅惠傳真）

海葵颱風強勢登陸，猛烈侵襲南台灣，造成周日和周一兩天因颱風假不得不中止所有捐血活動！高雄捐血中心表示，高雄捐血中心所轄的縣市（嘉南、高屏、澎東地區），幾乎全部受到海葵颱風影響，而周日及周一原本預計可募集的捐血量短少了近6000袋，對早已面臨缺血窘境的南部地區醫療用血，無疑是一個致命的打擊。

高雄捐血中心指出，截至今天早上，南部地區（嘉南、高屏、澎東地區）醫療用血僅存約3天的血液庫存，但每日醫院的需求量卻需2100袋，若不趕緊補充醫療所需的血液，最快本周南部地區的醫療血庫將會耗盡，對眾多急需輸血的病友造成極大的影響。

高雄捐血中心發出了緊急呼籲，希望南部地區的鄉親朋友們，只要身體健康，兩周內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，能夠盡快前往附近的捐血站或捐血車捐血，這一次的危機，迫切需要每一位鄉親朋友的響應及幫助，以挽救急需輸血的病友。

有關捐血地點及捐血活動訊息可以至高雄捐血中心官網或FB粉絲團查詢。