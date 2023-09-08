失智症成為高齡化社會下的重要醫療議題，彰化縣鹿港基督教醫院長青院區開辦失智服務據點長青園，建構失智友善社區，並在彰化基督教醫院提供醫學中心規格的豐富醫療資源及教會的支持下，打造失智症患者友善的醫療照護環境，與失智症家庭及照顧者的支持系統，推展全方位失智照護服務。

鹿基醫院精神科主治醫師莊睿样指出，該院長青園主要服務對象是輕度及中度的失智症長輩患者及家屬，其中針對患者的部分，提供醫療、照護、情緒、社區資源等方面的協助來達到認知促進、延緩退化及維持生活功能等目的。

莊睿样醫師指出，「長青園」是鹿港地區最早設立的失智服務據點。（孫英哲攝）

在課程的安排上，除團體的課程表科目外，還有提供個別化的照護訓練，長青園每天服務的長輩約10至15名，個管師可以很深入了解每一名長輩的狀況，再給予個別化的訓練。

針對失智症家屬的部分，則是提供照護等衛教課程，讓家屬了解失智症病情的變化及呈現等狀態，同時提供家屬相關支持團體，因為許多失智症患者的照顧者會有情緒、體能耗竭的狀況，透過支持團體可以分享經驗和照護資源、抒發情緒。

此外，每年也會對家屬做問卷調查，以了解其對失智症照護服務的進一步相關需求，有家屬曾反映想了解失智症患者的飲食該如何規畫調配，長青園就會開設相關課程，邀請營養師來上課。

莊睿样表示，長青園是鹿港地區最早成立的的失智症照護據點，在彰基總院長陳穆寬教授等各級長官全力支持下，長青園空間及設備都非常完善、友善、安全，且因緊鄰醫院，在病人安全、感染管制、防災救災及急救等，全都是比照彰化基督教醫院醫學中心的規格來辦理。

長青園目前有8位專科醫師，其中有3位是老人專科醫師，針對失智症長者可達到很好的醫療照護，還有護理師、社工、心理師、職能治療師等職類專業人員共同投入失智服務；此外，因彰化基督教醫院秉持基督傳揚的精神，也有院牧、牧師定期提供失智症患者在靈性上面的照護與支持。

結合鹿基長青院區醫療專業資源，「長青園」建構失智友善社區服務。（孫英哲攝）

莊睿样表示，失智症據點結合共照中心的平台，可以在醫療照護的資源整合與轉介上更順暢運作，還可整合地方的長照資源，提供轉介。長青園每3個月召開1次轉銜會議，彙整問題，提出對策，執行改善。曾有家屬因照顧失智長輩，家庭瀕臨壓力失控邊緣，所幸此時失智共照醫療及照護適時介入，配合共照醫師藥物治療，同時個管師啟動轉介長照資源，先由長青園失智據點開始，失智長輩參加認知促進活動，穩定作息及精神行為症狀，照顧者也參加據點的家屬課程及支持團體，強化對失智症的疾病認知、心理支持和資源介入，終於度過家庭危機。

個管師也會定期對患者家屬做負荷量表評估，以了解家屬是否在照護上已達到負荷的臨界點，透過家屬支持團體、心理師、專科醫師等管道協助。該院也有提供靈性上的照護及支持，定期安排院牧及牧師帶領長輩患者及家屬唱詩歌；同時也結合警察局，協助失智長輩的指紋建檔，或製作失智手鍊，預防走失風險，可迅速幫他們找到安全回家的路。

莊睿样醫師說，65歲以上失智症的盛行率初估約8%，目前需要做得更多的就是早期篩檢發現、早期治療；此外，許多失智據點因經費資源不足，不但人員流動性很高，服務品質也會受到影響，政府若要全力推動失智照護，就需要再投注更多的資源。