「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、廢、疾者皆有所養……」是2500多年前，至聖先師孔子對弟子言偃描繪理想世界時，最膾炙人口的圖騰。

照理說，在歷經千年的洗練、制度的迭代後，這起流傳百世的《禮運大同篇》，對比於亂世時期的春秋，更能在現代美夢成真。卻不承想，同樣的句式，如今卻有著截然不同的風景，進而道出時代的無奈。

在現實的撩牙下，不僅大同世界的圖騰，變得更加抽象而夢幻，反而如同日本社會學者藤田孝典的經典著作《下流老人》所描繪的崩塌社會，還更為貼近當代。

老後的悲涼，如今成為普世的詛咒，暈染著許多國家，甚至許多世人眼中的的先進社會，也宿命難逃。

下流的是韓國老人，還是政策失能？

以韓國為例，這個以韓流征服世界，將國家品牌送進天堂的半島，在偶像光環下，卻因為政策上的失誤，而將國家老人送進地獄。其中隱藏的內核，著實耐人尋味。

在首爾，有200多家的地鐵快遞公司，專讓65歲以上的長者持著免費地鐵卡送貨物，儘管每趙實賺不到新台幣200元，卻吸引了無數的銀髮族應徵，最大的更已年逾80歲。這些高年級每天要工作11個小時，而且全年無休。

以老李為例，為了養家餬口，雖然客戶沒規定送達時間，但他每次都跑著取貨送貨，並熟記大首爾圈20多條的地鐵線，以加快運送與轉乘的時間，為的就是多賺一點錢。

儘管樂天的他自稱，在肩碰肩的地下鐵穿梭、奔跑、自食其力，讓他有了靈魂和尊嚴被喚醒的感覺，但卻也喚起了韓國下流老人的無聲吶喊。

在OECD國家中，韓國65歲以上長者的就業率高達34%，等於每三個銀髮族就有一個在工作，總計有500多萬人，相比於北歐國家10％，排名第一。

而不是在工作，就是在找工作路上的韓國銀髮族，表面上，實現了高齡化社會對「銀髮族高勞參率」的期待，但這群頭髮花白的勞動者，卻有著抑鬱消沉的起心動念。

據外媒報道，不少為了生計的韓國老嫗，從事性工作。她們被稱作巴克斯女郎，因為兜售巴克斯飲料，是她們共同的開場白。

而在首爾舉辦的一場銀髮招聘會，上千個保安、快遞員職缺，卻引來數萬名高年級競爭。為了證明自己能勝任，現場的長者甚至嚕起袖子展示胳膊上的肌肉。

或許你會說，韓國老人會說是出於興趣、出於證明自己老而不廢，更殊不知，是出於韓國高於OECD國家平均水平的3倍的高齡貧窮率（43.4%）。

養老金制度慢半拍，韓國高齡貧窮率近五成

令人納悶是，這群參與漢江奇跡的高年級生，應該要享有經濟發展的果實，何以淪落至此？

首先，在不均富的南韓，財富集中於少數人之手，年輕時收入就不豐厚的老人，很難期待有優渥的老年生活，而1997年亞洲金融危機時，多達200萬的韓國人失業，當經濟復甦之後，他們更被年輕便宜的勞動力取代，也種下了老貧的遠因。

同時，深受儒家思想洗禮的南韓，總把養老寄託在子女身上，因此望之成龍的韓國父母，傾盡畢生積蓄，平均花費夫婦10年工資總和來栽培孩子。沒想到，在幾近變態競爭的韓國社會，年輕人過得比父母更辛苦，這使得自顧不暇的兒女無力「養」老，而老人也不敢伸手要求。如今超過七成的韓國高齡者的生活費，儘有25%靠子女或親戚支助，有65%要自食其力。

然而面對這無可逆轉的輪迴，除了眼淚肆無忌憚地在臉上流淌外，卻也催生出韓國老人的極端。2013年到2017年，當韓國整體犯罪率下降時，高齡犯罪率卻大增45趴，其中，如果以謀殺和搶劫等重罪來看，更飆升70%。

而當犯罪成了緩解壓力的精神鴉片時，扭曲的性格也染紅了自殘的眼睛。有位78歲的老太太，在廣場上喝下農藥自殺，而身旁的包裡寫滿對社會的控訴，「你們怎麼能這樣對我？」原來，政府因為她的女婿已找到了工作，而要終止對她的老人補助，而引起了全韓國的關注。

事實上，韓國70歲以上銀髮族的自殺率高達每10萬人42人，遠高於其他年齡層。畢竟，對他們而言，人生如同一頭擱淺後即將爛死的鯨魚，如此的凌遲，遠比慢性自殺痛苦。

然而，讓韓國老人變下流的時代毒藥，除了少子化、社會的貧富不均，更多是政府慢半拍的養老金制度。依據墨爾本美世全球養老金指數評估，韓國只能拿到七個評級中的倒數第二的評級。連韓國官方也坦承，這根本養不起高齡者，更遑論那些不完全合乎養老金領取資格的。

根據韓國統計廳數據，2020年韓國平均人口預期壽命高達83.5歲，是全世界最長壽的國家之一,本來國民的長壽，代表該國經濟與醫療的優異，但大量的高年級該何去何從，卻人類從未面對過的課題。

本期封面故事適逢遠見37歲週年慶，我們選定這個世界級的話題，推出〈重新設計你的—百歲人生〉專題，提醒老化問題不比韓國輕微的台灣人，如何謹慎地面對集體老化的時代，如何正面樂觀地譜出自己的「後青春進行曲」，道盡了與高齡和解的良方。

雖然這次〈總編輯的話〉很灰色，每個人設都有喘不過氣來的壓力，各有各的絕望，雖然未必所有的韓國長者的人生都如此「下流」，但值得我們深思的是，真正下流的，究竟是年齡，還是明知危機將至而麻木作為的人生規劃抑或政府策略？

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌8月號446期》)