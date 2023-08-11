韓國試圖以「韓國文化的力量」來挽救問題不斷的世界童子軍大露營，數以萬計童軍今天參與在首爾舉辦的大型K-pop演唱會，他們興奮地又唱又跳，揮舞螢光棒，並搶拍演出明星。

法新社報導，4萬3000名童軍齊聚全羅北道參與4年一度的世界童子軍大露營，但史無前例的熱浪導致大批參與者中暑、美國和英國代表團相繼因惡劣的營地條件提前拔營，颱風最終迫使主辦單位於本週宣布全面撤離。

童軍們自此便被分散到韓國各處，參與由政府資助的文化之旅，但今天舉辦演出名單包括知名團體NewJeans和THE BOYZ在內的「K-POP SUPER LIVE」演唱會，聚集所有參與活動童軍舉行盛大的閉幕活動。童軍們擠爆首爾的世界盃體育場，他們穿戴顏色鮮豔的制服和領帶，有些臉色還塗上色彩，興奮參與活動。

南韓政府11日在首爾世界盃體育場舉辦演唱會，接待參加世界童軍大露營的各國代表團。（美聯社）

韓國總理韓德洙在演唱會前的閉幕儀式致詞時表示：「我很遺憾，童軍朋友們經歷了氣候變遷造成的前所未見熱浪和颱風。」

儘管韓國政府投入數百萬美元的緊急資金來挽回這場成為公關危機的事件，但從韓國流行音樂（K-pop）粉絲到公共部門員工，對於首爾當局做法的批評不停增加。

當一個受歡迎的電視音樂節目突然因不明原因取消，而原定參與節目的藝人改於童軍活動演唱會表演，批評聲浪也隨之而起。

韓國國會議員成一鍾（Sung Il-jong，音譯）表示，應該讓知名團體BTS中2名正在服役的成員暫時離營，使BTS能合體在演唱會表演，此番言論受到K-pop粉絲的強烈反對。

K-pop專欄作家艾薩克．崔（Isak Choi，音譯）在原名推特（Twitter）的社群平台X寫道，這個計畫顯示出「可怕的集權思想，認為國家擁有K-pop」。

韓國聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）報導，約1000名來自韓國產業銀行（Korea Development Bank）和韓國電力公社（Korea Electric Power Corporation）等公共機構的員工，被「動員」來協助這場演唱會。

韓國金融產業公會（Korean Financial Industry Union）憤怒地回應：「雖然使用的詞彙是『合作請求』，但已幾乎達到戰時強制徵兵的程度。」